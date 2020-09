VIDEO | Peatne terviseameti juht Üllar Lanno: minu usk on maskiusk

Muuhulgas ütles Lanno, et tema teada on maskide kandmisest viiruspuhangu tõkestamisel kindlasti kasu. "Kui vaadata maskide kaudu tekitatavat efekti, siis seda saab ette panna nii tervele inimesele kui sellele, kes on potentsiaalselt haigust külvav. Kui see on ühel osapoolel ees, siis on teatud osakool võimalust vähem, kui see on mõlemal ees, on võimalus, et sa ei saagi haigust, sa ei nakatu ja sa ei jä haigeks," rääkis Lanne.

"Minu usk on kindlasti maskiusk. Kuidas maske rakendada või kui jõuliselt seda teha, siis minister tõi kolm aspekti välja - tervislik aspekt, õiguslik aspekt ja majanduslik aspekt," ütles Lanno.

Üllar Lanno on omandanud üldarsti kraadi Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Helsingi Ülikooli keskhaiglas, Hollandi ravimiuuringute konsernis Stickares ning meditsiinitarvikute ettevõttes Instrumentarium OY. Alates 2006. aastast töötab Üllar Lanno Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktorina.

Kas Lanno hakkab oma eelkäijast paremini valitsuse sõna kuulama? Kas viirus levib ka laste seas? Mis on senise epideemia peamised õppetunnid? Sellest vaata lähemalt juba videost.