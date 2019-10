VIDEO | Peaministrit asendav Mart Helme riigikogu infotunnis: ma ei ole küll jurist, kuid olen vaadanud kohtufilme

Mart Helme selgitas, et Eesti teeb kliimaküsimuses piisavalt ning et inimesi ei peaks hirmutama "katastroofistenaariumitega" mustast tulevikust. Probleem on aga siseministri hinnangul teiste riikidega, mida Eesti mõjutada ei saa.

Samuti tõrjus Helme väidet, et valitsuse liikmed ei ole nõus kolleegidega välismaalt koostööd tegema. "Ma ei saa aru, millel põhineb see jutt, et me pole nõus kellegagi koostööd tegema. Aga mitte pakazuhha koostööd, aga sisulist koostööd. Mart Järvik on juba Hiinas käinud ja sõlminud eellepinguid Eesti põllumajandussaaduste ekspordiks," ütles siseminister.

Maris Lauri ütleb, et riigieelarve kulude poolel on arvestus hektiline - keeruline on vaadata, kas kulud vastavad eelarvele. Riigikogu eelarvekomisjon on sellele ka tähelepanu juhtinud, kuid valitsus Lauri sõnul ettenähtud ajal pole vastust andnud. Reformierakonna saadik uurib võimalust, et kas järgmisel aastal võib avastatada, et eelarve on arvatust sügavamas miinuses.

"Kavatseme teha riigieelarve revisjoni. Vaatame, mis kulud on põhjendatud ja millised põhjendamatud," vastab Helme ja lisab, et erinevate eelarveridade tasakaalu ajamine oli keeruline.

Reformierakondlane Urmas Kruuse küsib, et miks pole põllumeestele antud Jüri Ratase esimeses valitsuses lubatud mahus üleminekutoetust?

Helme vastab, et tunneb maaelu muresid üsna hästi, kuid nüüd on teistsugune valitsus. "Leidsime siiski viis miljonit riigipoolseks toetuseks," ütleb ta, et esialgu polnud põllumeestele mingit raha ette nähtud. Valitsus otsib ta sõnul võimalust veel kümne miljoni leidmiseks, et esialgset lubadust täita.

Pensionisammas