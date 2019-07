VIDEO | Peaministri töö on EKRE tõttu lõputu vabandamiste jada

EKRE ja Isamaaga loodi ühine valitsus üle nelja kuu tagasi. Sellest hetkest on peaminister Ratas korduvalt pidanud EKRE pärast vabandust paluma ning püüdnud avalikkust veenda, et partneri retoorika muutub parketikõlbulikumaks.

Näiteks juunis ütles Ratas Eesti Päevalehele antud interjuus: "Ma siiski arvan, et see retoorika on muutunud rahulikumaks. Kui me mõtleme, mis süüdistused ja retoorika oli neil enne valimisi opositsioonis, siis see on kindlasti muutunud."

Sel nädalal kordas peaminister seda mõtet taas kord, kuid möönis samas, et koalitsioonipartneri üleminekuperiood opositsiooniparteist valitsuserakonnaks saamisel endiselt kestab.

Sel korral tuli Ratasel siluda siseminister Mart Helme sõnavõttu, milles viimane tõmbas paralleeli Euroopa Liidu ja Nõukogude okupatsiooni vahele.