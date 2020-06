VIDEO | Peaminister tunnistab annetuse vastuvõtmisel tehtud vigu. Ratas: arvestades Keskerakonna ajalugu, siis nõuded meile on kõrgemad

Peaministri sõnul on kerkinud erakonnale tehtud annetusega seoses väga palju küsimusi, millele ei ole vastust. "Ei ole ka selge, kellele pere siseselt ja mis eesmärgil on raha üle kantud. Siin võib olla vastuolu perekonnaõigusega," kommenteerib ta.

"Mõistan väga selgelt, et arvestades Keskerakonna ajalugu, siis nõuded meie erakonnale on kõrgemad," lisab ta, et raha tagastamine oli tema otsus ning selleni jõudis ta Eesti Ekspressis kirjutatud loo tulemusena, kus seostati Juhaste raha tema endise elukaaslase ärihuvidega.

Ratas toonitab, et kui annetuse osas tekib kahtlusi või vastamata küsimusi, siis kindlasti tuleb raha tagasi kanda. "Keskerakond on siin eetiliselt käitunud ja selle raha tagastanud," sõnab ta.

"Meil oli selle inimesega erakonnas teatud inimestel jutuajamine, kus ta väitis, et see on tema tahe olnud. Tema siiras tahe. Perega läbi räägitud. Nagu te näete, neid küsimusi on jätkuvalt õhus ja arvan, et selles situatsioonis on kõige õigem raha tagastada, mida oleme ka teinud," kirjeldab Ratas olukorda.

Nii on Keskerakond eelmisel nädalal muutnud ka erakonna sees toimuvat kontrolli tõhusamaks. Samas on Ratase sõnul parteil alati piiratud võimalus raha päritolu kontrollida. "Ongi teatud küsimused, et miks kandsite, kas on teie raha? Kas peate seda õigeks maailmavaateliselt? See on see, mida erakond saab teha," tõdeb peaminister.

Miks raha varem tagasi ei kantud? "Poleks-oleks küsimustega väga kaugele ei jõua. Raha päritolu tuleb alati uurida. Kas seda tehti piisavas tempos? Kindlasti oleks saanud teha palju kiiremini," vastab peaminister.

Eelmisel nädalavahetusel kirjutas Eesti Ekspress, et Keskerakonnale Jana-Helen Juhaste poolt tehtud 50 000-eurone annetus pärineb tema endiselt elukaaslaselt Martin Künnapilt, kel on huvi saada keskerakondlikult Tallinna linnavalitsuselt Hipodroomi elamurajooni ehitamisele roheline tuli. Peaminister Ratas ütleb, et tema Künnapiga suhelnud ei ole ja see nimi talle tuttav ei ole.