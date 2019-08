VIDEO | Peaminister Ratas: usaldan kogu valitsust

Ratas ütles, et usaldab, et valitsus toimetab edasi ning on koostöö ja motivatsioon teha Eesti jaoks häid otsuseid. Küsimusele, kas peaminister usaldab rahandusminister Martin Helmet, kes üritas eelmisel nädalal politseijuht Elmar Vaherit ametist tagandada, vastas ta: "Kogu valitsust ma usaldan."

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et peaminister olevat läinud Martin Helme suvilasse tema ja siseminister Mart Helmega kohtuma kindla plaaniga, et rahandusminister tagasi astuks. Sellele viitavad oma sõnavõttudes nii Mart kui ka Monika Helme ja Keskerakonna allikad. "Mina ei tea seda plaani," ütles Ratas.

Esmaspäeval kohtusid peaminister ja president, et arutada Vaheri juhtumit. Pärast kokkusaamist ütles Kaljulaid, et "õigusriiki kraavi juhtival" Martin Helmel ei peaks olema valitsuses kohta.

"Eestil on kombeks üks peaminister ja üks valitsus korraga. Minu soov on säilitada töörahu, hoida iga hinna ja sammuga seda, et Eesti on õigusriik ja jääb õigusriigiks ja siit edasi minna," sõnas Ratas.

Reformierakond otsustas seoses politseijuht Elmar Vaheri ebaseadusliku ametist tagandamise katsega kutsuda tuleval esmaspäeval kokku riigikogu erakorralise istungi, et avaldada umbusaldust peaminister Jüri Ratasele.