VIDEO | Peaminister Ratas: riigikantselei peab vaatama, kas Freeh'ga sõlmitud lepingus on huvide konflikt

Eesti Päevalehe uurivad ajakirjanikud on viimastel päevadel aga näidanud, et Louis Freehi tegevuses võib esineda oluline huvide konflikt - ta on varem esindanud sama uurimise teist poolt.

Peaminister Jüri Ratas ütles nüüdsama Delfile, et asja peab üle võtma riigikantselei, et teha kindlaks, kas Freeh'ga sõlmitud lepingus on huvide konflikt või mitte. "Riigikantselei peab selle koostöös rahandus- ja justiitsministeeriumiga läbi viima," ütles Ratas analüüsi kohta.

Ratas ütles, et Eesti on tõenäoliselt viimase kümnendi suurima mainekahju saanud just rahapesu tõttu, mis on Eesti kaudu käinud. "Eesti peab oma huvisid kaitsma," sõnas ta. Ratas ütles, et Eesti ametkonnad, näiteks finantsinspektsioon ja rahapesu andmebüroo teinud väga tõhusat tööd. "See teema üleüldiselt on ääretult tähtis ja oluline," ütles peaminister Ratas rahapesu uurimise kohta.

Riigikantselei sai juba eile peaministrilt ülesandeks välja uurida, kas Freeh palkamine võib tekitada huvide konflikti. Riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus ütles, et kuigi riigisekretär Taimar Peterkop on puhkusel ning analüüsiga tegeleb riigikantselei õigusosakond. Pole veel selge, millal analüüs valmib, Tiimus aga sõnas, et võimalikult kiiresti.