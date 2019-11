VIDEO | Peaminister nõuab maaeluminister Mart Järvikult vastuseid, opositsioon ähvardab umbusaldamisega

Riigikogu infotund. Opositsiooni saadikud süüdistavad maaeluministrit (ja teisigi) valetamises ning pommitavad peaministrit küsimustega.

Ratas ütleb, et valetamisel pole valitsuses kohta. Tuletab meelde, et IT- ja välisminister Kert Kingot ei sunnitud valetamise pärast lahkuma, vaid ta lahkus ise. Ratas annab mõista, et Järvik on poliitikas värske ja roheline ning ei anna endale aru, kui suur kaal ta sõnadel on.

Peaminister loeb riigikogu saalis kaks korda ette Järviku kuutaguse kommentaari ETV "Esimesest stuudiost":

"Mina ei ole selliseid proovi vastuseid näinud, kus on viiekordselt ehk 500 ühikut, nagu te praegu väidate. Minule helistas õhtul peale tööd, vist oli kella kuue paiku, asekantsler, kes väitis, et tõenäoliselt on proovides leitud uusi jälgi. Rohkemat ma ei tea. Ma olen õnnelik, et mulle sellest teatati, sellepärast kui märtsikuus alanud case käis välja juba augustikuuni, siis mina kuulsin sellest asjast esimest korda üldse ministeeriumis. Mina ei tea, kas minuga või minul see info [listeeriabakteri ja tehase probleemide kohta - J.T) puudus ja millegipärast seda infot edasi ei antud."

Ratas ütleb, et on seda lauset umbes kümme korda lugenud. "Noh, päris keeruline, ma pean tunnistama, päris keeruline on sellest aru saada, mida täpselt mõeldi, mis õhtut mõeldi jne," ütleb ta. Praegu talle "teadaoleva info põhjal" ei saa ta anda hinnangut, kas Järvik valetas või mitte.

Peaminister nõuab selgust