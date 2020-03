VIDEO | Peaminister: kui erimeetmeid peetakse naljaks ja neist kinni ei peeta, tulevad veel raskemad piirangud

"Ma alustan väga sügava kaastundega selle inimese perekonnale ja lähedastele. Mitte ükski surm sellesse hullu viirusesse ei saa olla kuidagi aktsepteeritav või vabandatav. Reaalelu on, et inimesed haigestuvad koroonaviirusesse ja päris paljudes riikides on palju surmasid," nentis Ratas.

Kas esimesest surmajuhtumist on riigil õppida? "Kõige olulisem õpetussõna on see, et me ei tee neid piiranguid nalja pärast. Tuleb kõik teha selleks, et vältida lähikontakte. Küsimus pole selles konkreetses juhtumis, aga kui on sümptomid, tuleb nii kiiresti kui võimalik kiirabisse helistada," sõnas ta.

Ratas lisas, et kui praegustest erimeetmetest kinni ei peeta ja arvatakse, et see on nali, siis on valitsus valmis minema veel raskemate ja konkreetsemate piirangute juurde. "Valitsuse laual on kõik järgnevad sammud olemas."

Nakkus on jõudnud hooldekodusse

Saaremaalt tuli ärev teade, et Südamekodu hooldekodu kahe elaniku koroonaviiruse analüüs osutus positiivseks. Mõlemad hooldekodu elanikud paigutati eile õhtul Kuressaare haiglasse ravile, nende seisund on stabiilne ning nad on arstide järelevalve all.

"Hooldekodude külastamine ei ole pikalt tulnud kõne alla, pakkide saatmine samuti, sest see võib väliskeskkonnast viiruse sisse viia," rõhutas peaminister. Ta avaldas tänu hooldekodude personalile, kes ühelt poolt hoolitsevad hooldekodude elanike eest ja teisalt peavad igapäevaelus tagama, et nad viirusesse ei nakatuks. "Siin peab ka riik rohkem pingutama, et isikukaitsevahendid oleksid tagatud," tõdes Ratas.

Venekeelset elanikkonda tuleb paremini teavitada

Peaminister nentis, et venekeelse elanikkonna teavitamine eriolukorrast on olnud probleemne.