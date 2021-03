VIDEO | Peaminister Kaja Kallase sõnutsi võiks Euroopa ravimiameti heakskiidul Eesti hankida Venemaa vaktsiini Sputnik V

Eestis on tekkinud olukord, kus osa vaktsiine istuvad külmikutes, kus neist paraku tolku pole. Peaminister Kaja Kallas kõneles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et perearste tuleb ärgitada olemasolemaid vaktsiine süstima. Delfile täpsustas ta, et tal pole siiski perearstidele etteheiteid. Probleem vaktsiinidega seisneb pigem mitmeetapilises logistikas ning osade vaktsiinide lühikeses säilivusajas.

Lisaks on mõned nädalad kõneldud, kuidas saaksid politseinikud trahvida neid, kes avalikes kohtades maske ei kanna, kuigi säärane kohustus kehtib. Kallas selgitas, et praegu käib sunniraha määramine terviseameti ja politseiameti koostöös. Siiski näeb uus muudatus ette, et politsei saab ise juba inimesele trahvi teha, kes ettenähtud kohas seda ei kanna.

Täna selgus, et Euroopa ravimiamet alustas Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V jooksvat hindamist laboriuuringute ja täiskasvanutel läbiviidud kliiniliste katsetuste põhjal. "Kõik vaktsiinid, mis on Euroopa ravimiameti poolt saanud loa, neid me hangime," ütles Kallas Delfile. Seega, kui Euroopa ravimiamet peaks vaktsiinile rohelise tule andma, võib Kallase öeldu põhjal oodata idanaabri vaktsiini ilmselt ka Eestisse.