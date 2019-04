VIDEO | Peaminister kahtlustas minister Marti Kuusikut lähisuhtevägivallas. Kas Kuusik murdis oma naise käeluu? Mees eitab kõike

Kohtusin täna Marti Kuusiku ning Mart Helme ja Martin Helmega. Marti Kuusik kinnitas mulle, et temaga seostatud väited lähisuhtevägivalla osas on alusetud. Kindlasti peab ta kõik need kahtlustused ka avalikult väga selgelt ümber lükkama," lisas ta.

Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi ühine uurimistöö on kergitanud kaant Marti Kuusiku eraelus: mitmed perekonnale lähedal olevad inimesed kinnitavad, et Kuusik on peksnud oma endist abikaasat ja teda kooselu jooksul teise inimesega petnud. Ekspressi ja Päevalehe ajakirjanikul oli Kuusikuga kokku lepitud intervjuu. Mees aga loobus sellest ja soovis küsimustele kirjalikult vastata. Teel Stenbocki majast välja õnnestus meil Kuusik tabada ja küsida vastuseid tema kohta käivate süüdistuste osas.

Uudis on täiendamisel.