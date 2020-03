VIDEO | Peaminister Jüri Ratas: valitsus on kaalunud koroonakolletega ühendust pidavate liinide piiramist

Austria valitsus keelas kaheks nädalaks otselennud erinevatesse koroonakolletesse - Iraani, Lõuna-Koerasse, Milanosse ja Bolognasse.

Austrias on tänase seisuga 66 viirusesse nakatunut, Eestis 10. Üheksa neist on toonud viiruse meie riiki Põhja-Itaaliast, 1 Iraanist. Miks pole Eestis sääraseid meetmeid kasutusele võetud? Kas vabariigi valitsus on kaalunud haiguskoldeid ja Eesti pealinna ühendavaid liine hädaolukorra puhul kinni panna?

"See on tõesti olnud valitsuses arutlusel mitu korda, kas teha piiranguid erinevatele sihtkohtadele," tunnistas peaminister. "Küsimus on selles, mis on need õiguslikud alused, et neid piiranguid teha. Ja see on päris keeruline juriidiline küsimus."

Ratas märkis, et osad lennufirmad on viiruspuhangu tõttu kujunenud madala nõudluse tõttu juba märtsi keskpaigast teatud lende ka ära jätnud.