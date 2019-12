VIDEO | Peaminister Jüri Ratas muudab käigu pealt oma väidet 180 kraadi võrra

Peanminister Jüri Ratas vastab algul Päevalehe ajakirjaniku Joosep Tiksi küsimusele, et ta pole apteegireformi töörühma koosolekutes eriti osalenud, siis aga mõtleb järsku ümber ja väidab, et on küll osalenud. Kumb vastus on tõene, teab ilmselt ainult peaminister Jüri Ratas ise.

Mäletatavasti ebaõnnestus teisipäeval koalitsiooni plaan panna pidurit apteegireformile, mis sunnib ravimite hulgimüüjaid jaeärist loobuma. Reformi peatamist valmistas ette keskerakondlase Tõnis Mõlderi juhitav töörühm, seda toetas agaralt ka erakond Isamaa.

Apteegireformi peatamise eelnõu tagasi lükkamise otsuse pani hääletusele Riina Sikkut opositsioonist. Selle poolt hääletasid mõneti üllatuslikult ka seitse keskerakondlast. Eelnõu lasid põhja keskerakondlased Andrei Korobeinik, Kalev Kallo, Siret Kotka-Repinski, Oudekki Loone, Erki Savisaar, Tarmo Tamm ja Marika Tuus-Laul.

Apteegireformi eelnõu tõrjumises osalenud Andrei Korobeinik ütles Delfile, et hääletas vastu, kuna ei saanud saalis piisavalt vastuseid. Ettekandja ise ka ei teadnud vastuseid kõigile küsimustele, nentis ta.

Korobeinik oleks enda kinnitusel valmis reformi toetama, aga mitte selles sõnastuses, mis täna hääletusele pandi. Sama kinnitas ka Marika Tuus-Laul.

"See oli ammune põhimõte, et selliselt ei saa seda eelnõud menetleda isegi. Sinna ei saanud õieti parandusettepanekuid teha, see oli niivõrd ühepoolne ja hulgikette toetav," ütles Marika Tuus-Laul Delfile.

"Keskerakonna põhimõte on, et hulgi- ja jaemüük lahutada. See on olnud Siiri Oviirist peale vähemalt, aastakümneid."