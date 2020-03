VIDEO | Peaminister Jüri Ratas lisapiirangutest: me ei jäta Saare- ja Muhumaad selles võitluses üksi

Saare maakonnas on diagnoositud enam kui kolmandik kõikidest diagnoositud juhtumitest Eestis. Peaminister ütleb oma pöördumises, et inimeste lähikontakte tuleb piirata ning seetõttu kehtestas valitsus viiruse leviku piiramiseks veel ulatuslikumad vastumeetmed.

Ratas sõnab, et kõiki lähikontakti nõudvate teenuste pakkumine on keelatud ning loetleb siis üles erandid: avatud on kaubanduses vaid toidupoed, apteegid ja teised kõige olulisemad müügikohad.

Samuti on keelatud kodust lahkuda, kuid sealgi on eraldid: lubatud on see toidupoe, apteegi või arsti külastamiseks, perega jalutamiseks, lähedaste eest hoolitsemiseks või teisteks olulisteks tegemisteks.

"Me ei jäta Saare- ja Muhumaad selles võitluses üksi," lausub peaminister.