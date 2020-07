VIDEO | Pärnus kukkus puu elektriliini peale, vooluta on Eestis üle 22 000 majapidamise

Torm on toonud elektrikatkestused üle terve Eesti: enim on elektrita majapidamisi Lääne- ja Kesk-Eestis. Kokku on kella 13:34 seisuga on elektrita üle Eesti 22 673.

Kokku on elektrita kell 13:34 22 673 majapidamist üle terve riigi.

Lugeja saadetud fotodelt nähtub, et Vändras Tiigi ja Vana tänava ristis langes suure tuulega puu elektriposti peale. See omakorda kukkus ning lõhkus ära maja fassaadi. Liinid tõmbasid ka kaasa toonekure pesa, mis lugeja hinnangul kukub nähtavasti õhtuks alla.

Katkestusi on ohtralt

Elektrilevi teadaandes seisab, et enim on vooluta kliente Pärnu ja Rapla maakonnas.

„Torm hakkas alates varajastest hommikutundidest liikuma üle Saaremaa, Pärnumaa ja Raplamaa. Murrab puid liinidele ning põhjustab hulgaliselt rikkeid,“ teatas Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp. „Tormituuled liiguvad veel täna üle Järvamaa, Harjumaa ja Virumaa ning võib arvata, et see toob rikkeid juurde.“

Suurima mõjuga katkestus oli Hiiumaal, kus kell 10.27 läks korraga rivist välja kaks toiteliini, vooluta jäi 7076 klienti. Elektrilevi dispetšerid suutsid kaugjuhtimise teel 7 minutiga kõikidele klientidele voolu taastada. Seda tänu kiirele reageerimisele ja ümberlülitamise võimekusele elektrivõrgus.

Puusepp lisas, et Elektrilevi tegeleb igal pool aktiivselt rikete kõrvaldamisega ning teeb koostööd Päästeametiga. Tõenäoliselt võib osade rikete kõrvaldamine aega võtta kuni homse õhtuni. Elektrilevi teeb kõik endast oleneva, et klientidele elektrivarustus võimalikult kiirelt taastada.

Hea lugeja, saada meile pilte ja videosid aadressil vihje@delfi.ee!