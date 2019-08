VIDEO | Pärnu matusebüroo süütamine jäädvustati turvakaamera poolt

"Turvakaamera lindistuselt on näha, et tuleb noormees, ühes käes on kivi ja teises kanister. See oli tahtlik ja läbimõeldud tegutsemine, vaadati, millisest aknast kivi sisse lajatada ja läheneti hoovi poolt, et ei oleks segajaid," kirjeldab matusemaja juhataja Maie Rohumägi. "Must masendus on hinges, et keegi niimoodi matusemaja rüvetas," lisas ta.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Sander Peremees kinnitas, et esialgsetel andmetel oli tegemist süütamisega. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

Päästeametile teatas tulekahjust Rohumägi abikaasa kell 3.51. Teate peale, et matusemaja signalisatsioon töötab, sõitis ta kohale ja nägi juba kaugelt katusest suitsu tõusmas. Kell 4.16 oli päästjatel tulekahju kustutatud. Põlengus said tugevaid vee- ja tahmakahjustusi leinasaal, pööning ja osaliselt ka kabel.