VIDEO | Palgatõusu nõudnud bussijuht: tapame end veoki peal ära ja siis jääb üle tulla vaid bussijuhiks

Bussijuht Aare Kübarsepp ütles, et põhiline probleem bussijuhi ameti puhul on praegu ületundide tegemine. "Võime seda Atkot kiruda, aga see on kõikide ettevõtete teema," lisas ta. Atko bussijuht Magnus Haugas nentis, et probleeme tekitab ka graafikute täitmine. "Vanasti sõitis liinikorraldaja kaks kuud bussidega kaasa, luges inimesi, pani ajad kirja. Nüüd istub inimene arvutis ja arvab, et oskab liini paika panna," kirjeldas ta.

"Mõnede peatuste vahel pead sõitma saja, teisel neljakümne kilomeetriga tunnis," nentis Haugas. Lisaks heidetakse bussijuhtidele ette ebaviisakat suhtlust, kuid Haugas seda ise pole väga kogenud. "Iga mees ei sobigi ametisse," sõnas ta. Stressirohke töö eest saavad bussijuhid enda hinnangul praegu liiga vähe palka.

Tiheda bussifirmade konkurentsi tõttu kipuvad ettevõtted avalikel hangetel pakkuma töö eest liiga madalat hinda, edastas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Taavi Audo. Seetõttu bussijuhtide palgad madalad ongi.

Majandusminister Taavi Aas leidis, et palgatõusuks peavad tööandjad ja ametiühing sõlmima alampalga osas kokkuleppe. Ministeerium saaks selliselt riigihankel jätta kõrvale projektid, kus bussijuhi palgaks on määratud alla kokkulepitud summa. Praegu nõuavad juhid vähemalt 1200-eurost brutopalka, mis tähendab, et töötaja saab kätte napilt üle tuhande euro.





Aasa väitel on bussifirmad nõus kehtestama 1200-eurose alampalga, kuid see eeldab kokkulepet kõikide bussifirmade ja ametiühingu vahel. "Siis saame meie tagada selle, et hankepakkumisi on võimalik rahastada," lisas Aas.

Kui bussijuhtide palk ei parane ning kokkulepet ei sõlmita, lubavad juhid streiki alustada.