VIDEO | Päästjad aitasid kalamehed jääpangalt maale

Kalamehed läksid õrnale jääle kalastama ning kui jää hakkas liikuma, jäid nad jääpangale lõksu. Kaks meest ujusid läbi külma vee kaldale, kolmanda kalastaja kaldale toomiseks kaasasid päästjad kohaliku mehe koos paadiga. Õnneks jäid selles õnnetuses kõik mehed terveks. Tänasest hakkas kehtima jääle mineku keeld, et selliseid õnnetusi edaspidi ära hoida.

Lisaks saatis politseiamet teate, et jää kandevõime vähenemise tõttu on keelatud alates tänasest, 3. märtsist minna sõidukitega nii Pihkva kui Lämmijärvele.

Piirivalvurite jääluure näitas, et viimaste päevadel on Pihkva ja Lämmijärvel jää kandevõime märgatavalt vähenenud. Nii keelatakse kalastajate ohutuse tagamiseks alates 3. märtsist nendele järvedele sõidukitega minek. Jalgsi nende järvede jääle väljumine on lubatud.

Ühtlasi on tänasest keelatud väljumine Lämmijärve jääle Naha oja ja Pihuste küla vahelisel alal nii jalgsi kui maastikusõidukitega, kuivõrd seal on juba lahtist vett.

Jätkuvalt on jalgsi lubatud minna ka Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jääle ning maastikusõidukil veel ka Peipsi järve jääle.

„Jääolud muutuvad praegusel ajal soojema temperatuuri toel iga tunniga. Soovitame kõigil enne jääle minekut PPA koduleheküljel kurssi viia kehtivate piirangute ja kaardil märgitud ohtlike kohtadega. Nii saate planeerida jääl liikudes ohutu teekonna ning kindlustada selle, et jõuate õhtuks kalasaagiga turvaliselt tagasi koduste juurde,“ sõnas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.