VIDEO | Otsust ukrainlaste asjus ei sündinud. Põllumeeste esindaja: "Vajame, et hädavajalikud töötajad erandkorras Eestisse lubataks."

Mida te täna arutasite?

Otsisime lahendust tööjõukriisile ja tööjõuprobleemile põllumajandussektoris. Kõige varem jõuab see kätte maasikakasvatusse, sealt edasi köögiviljakasvatusse, piimakasvatusse, teraviljakasvatusse. Me vajame seda, et needsamad Ukraina töötajad, kes on hädavajalikud põllumajandustööde tegemiseks, et nad siis kas erandkorras või üldkorras Eestisse lubataks.

Mis otsusele jõudsite?

Täna lahendust kahjuks kohtumine ei andnud, aga usun, et arutelu jätkub.

Mis sooviga kohtumisele läksite?

Meie vajadus on väga selge. Meil on vaja, et hiljemalt 16. juunil saaksid Ukraina hooajatöölised Eesti riiki siseneda selleks, et hakata tegema neid töid, mis just siis vaja teha on. Jaanipäevast algab maasikate korjamise kõrghooaeg ja sinna on vaja reaalseid inimesi.

Valitsus siis täna seda lubadust ei andnud?

Peaminister tundus olevat positsioonil, et ta kindlasti võtab soovi tõsiselt ja selleks on vajalik valitsuse otsus.

Põhjuseid nad teile ei toonud, miks nad seda lubada ei saa?

Ma ei oska seda kommenteerida. Me oleme tegelikult mitme kuu jooksul väga intensiivselt selgitanud, miks seda on vaja. Eks ma olen näinud, et selgitamine on väga oluline, sest on ka üksjagu mõistmatust, millest me täpselt räägime, kui Eestis töötute arv kasvab ja kuidas siis põllumajandussektor ei suuda leida endale töötajaid. Aga tööjõuturg on selles mõttes natuke keerulisem, kui tavaline matemaatika. Need inimesed, kes Tallinna kesklinnas tööta jäävad, nendest kahjuks ei ole põllumajandustöötajaid kuskil Võrumaa metsade vahel.

Mis teile lisaks sellele veel muret teeb põllumajanduses või see tööjõuküsimus ongi praegu kõige põletavam?

Eks koroonakriis on kõiki majandussektoreid tabanud ja väga murelikuks teeb piimasektori olukord, kus piima kokkuostuhind tootjate jaoks on langenud alla tootmise omahinna ehk tegelikult täna piimatootjad juba maksavad tootmisele peale. See on üks väga suur probleem põllumajandussektoris.

Mida see tarbija jaoks tähendab?

Lühiajalises perspektiivis tähendab seda, et ta võib selle toote saada soodsamalt ja seda oleme ka poodides näinud. Püsivalt on vähem kui viie euroga kilogrammi eest Eesti juustu poest võimalik osta.