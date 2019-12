VIDEO | Öös on asju! Võru maanteel ekselnud lammas pisteti politseibussi kongi ning sõidutati koju

Kirjutatakse, et täna öösel ajasid ühtviisi oma silmad suureks nii politseinikud, kes said väljakutse Võru maanteele, kui ka üks teel kakerdanud karvik, kui mõistis, et teekond tagasi koduaita tuleb sel korral ette võtta politseibussi kongis.

Nagu videost näha, siis hakkas lambale politseibussis meeldima. Oli suisa tükk tegu, et ta sealt hiljem välja saada.