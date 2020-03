VIDEO | Õnnetud lapsed helistavad häirekeskusesse: kui minu sõber nüüd köhatas, kas ta sureb ära?

Esmaspäeval tööd alustanud koroonaviiruse infotelefonilt 1247 saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles vastuseid mis tahes viirust puudutavatele küsimustele. “See on andnud võimaluse hoida 112 liin vabana neile, kes vajavad kiiresti politsei, kiirabi või päästjate abi,” ütles Alvela.

Telefonile vastavad 140 vabatahtlikku, kelle hulgas on siseministeeriumi, päästeameti, sisekaitseakadeemia ja keskkonnaministeeriumi ametnikud. 70 vabatahtlikku veel ootavad koolitust.

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul kasvab kõnede arv kohe, kui valitsus või terviseamet teeb mõne uue otsuse või muudatuse. Küsitakse peamiselt piiriületuse, sümptomite, testimise ja koju jäämise kohta.

Alvela paneb lapsevanematele südamele, et nad selgitaksid lastele lihtsas keeles, mis praegu toimub. “Meil on paraku neid õnnetuid lapsi, kes helistavad ja on väga mures: kui minu sõber nüüd köhatas, kas ta sureb ära? Või mis minust saab? Lapsevanemad peaksid võtma selle aja, et lastele olukorda selgitada,” ütles Alvela ja lisas, et teine rühm, kes sagedasti helistab, on vanemad inimesed. “Eakad ütlevad meile, et ajakirjanduses kirjutatu on väga spetsiifiline ja neil on raske aru saada. Soovitame aega võtta ja rahulikult maha istuda, et eakatele rääkida, mis praegu toimub ja kuidas ennast hoida.”

Neile, kes kasutavad internetti, soovitab Alvela külastada lehekülge www.kriis.ee. “Seal on olemas kõik need vastused, mida me kasutame 1247 töös, ja me uuendame neid igapäevaselt," ütles Alvela.

Kui 1247 vabatahtlikud ei oska küsimusele vastata, siis aitab neid riigikantselei, kes koondab teiste riigiasutuste ja -ametite vastused kokku ning need lähevad 1247 vabatahtlike arvutisüsteemi.