VIDEO | Õiguskantsler: võimu kontsentreerimisele suunatud riigireform on kahjulik

Madise lisas, et mis puudutab peadirektorite nimetamist ja vabastamist, siis ttema arvates on ääretult oluline, et need otsused jääksid riigimehelikuks: kaasatud oleks riigikogu ja otsused teeks valitsus tervikuna, mitte üksainus minister.

Veel rõhutas õiguskantsler, et nendesse ametisse tuleks valida poliitiliselt sõltumatud kompetentsed inimesed. Ta lisas, et kui ameti või inspektsiooni peadirektoriks või mis tahes teiseks mittepoliitiliseks ametikandjaks on sattunud inimene, kes ei tule oma tööga toime või kuritarvitab talle antud võimu, siis selleks on seaduses ette nähtud selge kord, kuidas olukorda lahendada. "Avalikkus saab sellest teada, ka see lahendus leitakse laiapõhjaliselt ja see ei tohi põhineda poliitilisel suval."

"Nii et minu arvates kõik see, mis on toimunud, need näited, mis on Eestis aastate vältel kogunenud, kinnitavad, et võimu kontsentreerimisele suunatud nn riigireformi ideed on kahjulikud," ütles Madise.