VIDEO | Ohtlik manööver: kaubikujuht tungis suurel kiirusel rattarajale: "Ehmatus oli suur!"

Manöövri üles võtnud jalgrattur ütles Delfile, et tegelikult soovis ta jäädvustada üldsegi seda, kuidas rahulikul sügisesel tänaval foorituled lendlevaid lehti valgustavad.

"Ümberringi tundus olevat rahulik ja pigem hõre liiklus. Video oli filmitud vahetult pärast punase tule roheliseks muutumist," kirjeldas ta täna hommikul kell 9.22 Pärnu maantee ja Juurdeveo ristmikul juhtunut.

Must Volkswagen tuli tema sõnul ilmselt kaugelt suure hooga ja nägi võimalust kõikide aeglaselt sõitma hakkavate sõidukite vahelt kiiresti läbi põigata ja ette saada.

"Ehmatus oli suur, kuna tundsin, kuidas mu jakk selles möödasõidust liikus. Ei oska öelda, kas reaalselt sõiduk mind riivas või oli see õhkpadi, mida ma oma õlaga tundsin," selgitas rattur.

Jalgrattur selgitas, et selliseid olukordi pole tal kunagi varem olnud, ent Pärnu maanteel on väga tavaline see, et autod keeravad paremale büroohoonete poole ja seega talle otse ette.

"Sageli nii järsku, et lenksu ots jõuab kontakteeruda auto küljega. Õnneks olen seni terveks jäänud ja püüan edaspidi Pärnu maanteed vältida ja minna Järvevana kergliiklustee ringiga linna poole," kirjeldas mees.

Rattur saatis videosalvestise ka politseile. Kas kaubikujuht on juba tuvastatud, pärib Delfi politseilt.