VIDEO | Noored streikijad avaldasid taas kliimamuutuste vastu meelt

Noored seisid riigikogu ees plakatitega, millel oli näiteks kirjas "Mõõt on täis" ja "Aitab jamast".

Üks kooliõpilane, kes hoidis käes plakatit kirjaga "Meil puudub planeet B", ütles, et kui me rikume oma planeedi ära, siis meil pole kusagile mujale kolida.

Teist nädalat riigikogu ees kogunenud noorte hulk oli jäänud väiksemaks, kuid kohal oli siiski mitukümmend noort, kes kliimamuutuste vastu meelt avaldasid.

Tallinna kliimastreigi korraldaja Kristin Siil ütles pärast eelmise nädala meeleavaldust, et vabatahtlikult tegutsevad noored ei saa igal nädalal niivõrd suurejoonelist muusika ja kõnedega üritust korraldada, aga igal reedel võiks olla riigikogu ees streikimas vähemalt üks inimene. "Me näitame, et me ei kao kuhugi ära, vaid me oleme järjepidevad."

Sel kolmapäeval saatsid Eesti noorte kliimastreigi algatajad Kristin Siil, Henri Holstmeier ja Joosep Raudsepp koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele pöördumise, milles paluvad tõsisemalt võtta kliimamuutusega kaasnevaid probleeme ning võtta vastu otsuseid, mis aitaksid neid lahendada.

