VIDEO | Nolani filmivõtted kohalikke ja Õnnepalees abielluvaid pruutpaare ei sega

Õnnepalee juures lasevad pruutkleidis Diana ja triiksärgis Vlad end fotograafil jäädvustada. Pruutpaar märgib, et pulmad laabuvad kenasti ning võtted nende tähtsat päeva üldse ei häiri. Kuigi Pärnu maantee on Õnnepalee ees suletud, saavad külalised parkida perekonnaseisuameti lähedusse.

Niipea, kui fotograaf korraks kaamerakoti maha paneb, tuleb üks inimene võttemeeskonnast juttu ajama. “Pole ikka üldse hea, et te siin filmite ja pildistate,” märgib ta ning palub pruutpaaride ja külastajatega hoopis Õnnepalees vestelda. Nimelt hoiustab võttemeeskond Õnnepalee kõrval tehnikat. Vahepeal sõidab krundil ringi erkpunane, mille katusele on monteeritud metallist puur, kus istub kiivriga mees. Mingisugust märulit siiski laupäeva ennelõunal Õnnepalee lähistel filmivõtete tõttu silmad ei tunnista.

Õnnepalee kõrval sõitis ringi auto, mille katusele oli monteeritud metallist puur, kus istus kiivriga mees. Foto: Tiit Blaat

Diana ja Vladi pulmad tunduvad lõppevat, sest kogunevad juba teised külalised, et nüüd Triin ja Ulvari tähtsat päeva tähistada.

“Unustasin hommikul küll ära, et võtted käivad, aga esimesi silte nähes tuli meelde ja planeerisime marsruudi ümber,” märgib Triin ja Ulvari pulma tulnud Ardi. Ka tema leiab, et võtted on pigem toredad. “Kindlasti lähevad väga paljud eestlased kinno vaatama, et mida siis linnas päriselt tehti ja kas tank sõidab läbi trammi või ei,” lisas ta.

Pruutpaar jõuab Õnnepaleesse. Ka neid ei mõjutanud võtete tõttu pisut ümbersuunatud liiklus. “Laupäeva hommikul hea rahulik sõita,” leidis hoopis Triin. Pulma tulnud Artur Talvik pärib naljatledes pruutpaarilt: “Miks te ikka pulmadeks Pärnu maantee kinni panite?” Inimesed kaovad õnnepaleesse tseremooniale.

Rahvas ootab ja ootab. Kas neid on vaja massistseenis või aitavad kuidagi teisiti filmi valmimisele kaasa, pole selge. Foto: Tiit Blaat

Trammiga Õnnepaleest Vabaduse väljakule tagasi sõites jääb silma üks rahvamass tänava ääres. Muidugi ei puudu sealt raadiosaatjatega inimesed, kes kuuluvad selgelt võttetiimi. Ühistranspordiga ei paista väga palju inimesi sõitvat, eks enamik veel naudivad nädalavahetuse algust ilmselt koduseinte vahel.