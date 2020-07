VIDEO | Nälkjad said oma äpi: millised limased olevused tuleks keeva veega üle valada, millised mitte?

Keskkonnaamet tuli täna välja rakendusega, kus on võimalik märgistada Eestis paiknevaid lusitaania teetigusid. Ent miks on tähelepanu all just nimelt too liik?

Nagu Keskkonnaameti kommunikatsioonijuht Kristina Kurm Delfile selgitas, siis tuleb välja, et neid on kehva talve ning soojema kliima tõttu tänavu suvel kohata erakordselt palju. Võõrliigi puhul, mida tuntakse kui suurt põllukultuuride kahjustajat, ei saa seda just positiivseks märgiks pidada.

Esimene omataoline registreeriti Eestis ametlikult 2008. aastal. Tõenäoliselt läbi aiandusäri Hispaania kandist Eesti pinnale sattunud suur nälkjas on erakordselt viljakas: nad munevad suve jooksul umbkaudu 400 muna.

Nälkjaid leiab just nimelt niiskematest paikadest. Kristina Kurm avastas koguni viis tükki neist oma kompostihunniku alt. Pildil olevad nälkjad pole lusitaania teeteod - ärge neid tumedaid tegelasi jahtima hakake. Foto: Jassu Hertsmann

Nälkja leviala kärmel suurenemisel on ka muid põhjuseid: soodustavateks asjaoludeks on näiteks muutused maaharimisviisides, keeld põletada kulu ja õlgesid ning hüppeline kasv rahvusvahelises taime- ja köögiviljakaubanduses.

On teada, et lusitaania teetigude munad või noored isendid võivad levida näiteks aiatarvete kauplustest ostetud lille- ja puutaimede, sibulate või istikute juuri ümbritsevate mullapallidega aedadesse ning sealt edasi juba lähedalasuvatele põldudele.

Kuidas nälkjat ära tunda?

Et inimesed meile ohutuid limaseid tegelasi massiliselt hävitama ei hakkaks, on Keskkonnaametil loodud ülevaatlik juhis lusitaania teeteo äratundmiseks.

Lusitaania teetigu on kollakaspruuni värvi. Tuleb olla tähelepanelik, et mitte hävitada kodumaiseid ja ohutuid nälkjaid. Keskkonnaamet.

Lisaks on võimalik teeteo asukoht kaardile märkida, temast pilt teha ning ka kommentaar juurde lisada. Keskkonnaameti loodud rakendus on vajalik, et kohalikele omavalitsustele saaks tulevikus anda paremaid tõrjesoovitusi ning aidata kogukondadel tõrjet korraldada.

Keskkonnaameti rakendus võimaldab igaühel lisada kaardile lusitaania teeteo leiukoha. Keskkonnaamet.

Mida teha?

Pildistamine ja asukoha kaardile kandmine on kasulik tegevus, ent mitte kõik, mida kohaliku elukeskkonna hüvanguks ära teha. Jõuliselt pealetungiv lusitaania teetigu tuleb nimelt ka hingusele saata.

Et nälkjatest kõige inimlikumal viisil vabaneda, soovitatakse nad nõu sisse koguda ning keeva veega üle valada. Seejärel võib nende jäänused kaevata labidasügavusse auku. Sedasi on garanteeritud, et hävineb nii nälkjas kui ka tema potentsiaalsed munad.