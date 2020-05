VIDEO | Nakatumiste jada ühe haigena tööle mineja näitel

Öpik rääkis, et Tallinnas on tänaseks olnud kõigest üks päev, mis on uute nakatunute vaates puhas olnud. "See näitab, et nakatumiste ahel ei ole päris kontrolli alla saadud," ütles ta. "Kui vaatame viimast paari päeva, tuleb endiselt nakatunuid juurde. Tallinnas kaheksa nakatunut [mõne päevaga - toim.] tähendab ka seda, et vähemalt sama palju lähikontaktseid tuleb jälgimisse juurde," selgitas ta.

Kui vaatamata kevadisele ilmale ja erinevatele üritustele suudetaks koos pingutada, on ka Tallinnas võimalik järjest enam kohata päevi, kus nakatunuid ei lisandu.

Päris optimistlik tema sõnul selle osas olla ei saa, et viirus täiesti kaoks, aga kõigi teha on see, et elaksime viirusega ohutult. "Selleks tuleb jälgida hügieenireegleid ja haigena olles kindlasti tuleks kodus püsida ja mitte tööl käia," ütles ta.

Illustreeriva kogemusena toob ta värske näite, kuidas nakatunute arvu oluliseks tõstmiseks piisab ühe inimeste libastumisest reeglite täitmisel. Antud juhul sai nakatumiste ahel suletud eile, alguse sai see aga lausa kuu aega tagasi, kui üks inimene läks haigena tööle.

Vaata nakatumiste jada lähemalt videost.

Missuguseid näiteid on varasemalt toodud, saad lähemalt lugeda siit.

