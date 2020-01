VIDEO | Muraste kooli laienemine jättis vallaisad ning lapsevanemad eriarvamustele

Vallavanem Erik Sandla kinnitas, et turvalisus on vallale oluline. “Valla arengukavva on varem planeeritud uusi juurdepääsuteid jalgsi ja rattaga liikumiseks Muraste ning Meriküla vahele,” sõnas ta. Lisaks hakkavad liikuma koolibussid Muraste ja Meriküla vahel, et vähendada laste sõidutamist lastevanemate poolt.

Mõlemad teelõigud, mis kooli viivad, asuvad aga osaliselt rangete tingimustega looduskaitsealal. Sandla ütles, et valdkonna spetsialistid otsivad lahendusi. Lisaks lubatakse Muraste vaateplatvormi koos trepiga rekonstrueerida, kuigi ka see jääb looduskaitsealasse. Siiski ei plaani vald lapsi treppe mööda kooli saada. “See ei ole lastele pakutav valik,” ütles Sandla.

Miks aga Meriküla kompleks? Valla hinnangul tuleks seal teha väiksemahulisi töid umbes 360 000 euro eest. Muraste laienemine oleks sellest kallim. Peale selle on Meriküla õppehoone heas korras, seal saaks mängida saalholit, erinevaid sportmänge, ujuda ning harjutada täpsust lasketiirus.

Täna kohtuvad lapsevanemad ja vallajuhid, et kooli laienemist arutada.