VIDEO | Mupo patrull tabas Tallinna kesklinnas seinu sodinud noorukitekamba

Mupo välijuht sai veidi pärast südaööd teate, et Kentmanni ja Liivalaia tänavate kandis liigub kümne kuni 12-liikmeline noorukitekamp, kes sodib hoonete seinu. Vahetus läheduses asunud patrull jõudis sündmuskohale loetud minutitega ning kaasas tegevusse veel teisegi ekipaaži.

Kell 00.42 peeti Sakala 12/14 hoovis kinni üks noorukitest, kes pärast lühikest vestlust tunnistas end kritseldustes süüdi. Kinnituseks võttis ta põuest välja värviballooni ja kummikinda. Kuna noormehel ei olnud kaasas ühtegi dokumenti, tuli isiku tuvastamise eesmärgil kohale kutsuda politsei.

Noormees oli nõus mupo patrulliga kaasa sõitma, et näidata, kus seinu soditud oldi. Tuvastati soditud Sakala 12, Estonia pst 15, Paldiski mnt 19 hooned ja Falgi tee infotahvel.

Pärast graffiti kaardistamist vormistati noormehele kiirmenetluse otsus summas 100 eurot. Soditud hoonete omanikel on võimalik esitada nõue graffiti seintelt eemaldamiseks, mis omakorda tähendab noormehe jaoks suuremat väljaminekut.

Välijuhi sõnul oli noormees alkoholi tarbinud ja pärast kiirmenetluse vormistamist loobus pakkumisest, et patrull ta koju sõidutaks. Kuna tegemist oli täiealise inimesega, siis lubati noormehel lahkuda, olles enne veendunud, et tal on turvaline ööbimiskoht ning et ta rohkem linna hoonetel oma "kunsti" ei praktiseeri.