VIDEO | Mis on Freeh-Venemaa koostööst rääkinud USA senati raport? Jüri Ratas ei tea

Täna pärast valitsuse pressikonverentsi Delfile antud videointervjuus jätab peaminister Jüri Ratas mulje, et ta ei tea, mis see luurekomisjoni raport üldse on.

Küsimuse peale, kas Ratas on ise USA senati luurekomisjoni raportist Louis Freeh kohta käivaid lõike lugenud, vastas segadusse sattunud peaminister, et see dokument on riigikantseleil olemas.

Riigikantselei oli koostanud Ratase jaoks tõepoolest hinnangu Louis Freeh advokaadibüroo võimaliku huvide konflikti kohta, kuid vähemalt nädal enne USA senati raporti avalikuks jõudmist.

Ilmselt pidas Ratas ekslikult silmas hoopis USA kohtudokumente, mida Eesti Päevaleht varasemalt on avalikustanud.

Ratas korrutas, et tegemist on juriidilise küsimusega. Küsimuse peale, kas Venemaalt rahapesu asjades suuniseid saanud lepingupartner pole julgeolekuoht Eestile, jäi Ratas enda seisukoha juurde: tegemist olevat vaid juriidilise küsimusega ja Freeh Sporkin & Sullivan büroo ning rahandusminister Helme olla kinnitanud, et konflikti pole.

Peaministril rohkem küsimusi sel teemal ei ole.

Väljavõte USA senati luureraportist. Freeh kohtus Prevezoni asjus Venemaa riigiametnikega.