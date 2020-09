VIDEO | "Minu jaoks on see tragöödia": kesköine alkomüügi keeld morjendab nii kliente kui baariomanikke, ent positiivne noot säilib

Näib, et kuigi COVID-19 taaka kandev poolaasta on pidupaikadele seni elu igati põrguks teinud, säilib kriisist pekstud asutustel lootusekiir: tundub, et kitsenenud käibevoog surmahoopi veel ei lajata.

Möku juhatuse liige Kaarel Jõudvald sõnas Delfile, et rahalist rasvakihti sai suvekuudel kenakesti kogutud ning abiks kulusid ära ka riigipoolsed kevadised toetusmeetmed.

"Kedagi koondama pole pidanud," märkis Jõudvald ning täheldas, et ettevõtte ressursside pealt annaks kesköise müügipiirangu tingimustes vastu pidada ehk umbkaudu veel aastaringikese.

Ühel teisel menukal Tartu baaril, Naiivil, on aga varudega veidi kitsam. Baaril tuli augustis koroonanakatumiste tõttu mõneks ajaks uksed sulgeda. Lisaks leidis suvekuudel aset kulukas väljaminek kolimise näol - Vallikraavi tänava kivimajast potsatati Emajõe kalda ääres vees ulpivale lodjale.

Sellest hoolimata on juhatuse liikme Martin Maatee sõnutsi plaanis antud tingimustes kivist vesi välja pigistada: nimelt on paatmaja teisel korrusel pooleli väliala loomine, kus saab külmematel kuudel gaasisoojendite ääres ja välikaminate juures kükitades ihuliikmetes verd käimas hoida. Lisaks plaanib baar hakata klientidele pakkuma söögipoolist.



"Meie oma pidu varem ei lõpeta!"

Kas vägijoogi müügipiirang viib nüüdsest tartlaste elurõõmuindeksi kukkumistrendi?

Öisel Rüütli tänaval rahvaga rääkides tuli signaale nii skaala ühest kui ka teisest otsast - kes pidas alkoholikraanide kinnikeeramist alatuseks, kes aga tunneb, et linlasi säärane areng tegelikkuses üldse ei puuduta.

Vestlustest selgus ka asjaolu, et tudengid panustavad sellistes tingimustes omaenese joogivarude kokkukuhjamisele: mõni täidab oma Raekoja platsil asuva korteriga laofunktsiooni, teine kannab abivahendeid taskupõhjas kaasas.

"Ma ei ole päris kindel, kas see aitab koroonavastases võitluses kaasa," avaldas üks pidulisi Delfile arvamust.

"Ja kui miski ei aita, siis sõber sõidab ikka viinataksot," põrutas üks pidulistest Kivi baari ees lõbusatujuliselt. "Meie oma pidu varem ei lõpeta!"