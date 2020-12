VIDEO | Ministrid selgitavad, miks jumalateenistused viiruskriisis jätkuda võivad

Kirikutes kehtestatakse aga homsest 50% täituvuse piirang, endiselt on kohustuslik kanda seal ka maske ja end desinfitseerida.

Peaminister Jüri Ratas selgitas kirikutes jumalateenistuste lubamist sellega, et kirikud on reeglina avarad hooned, kus õhk liigub hästi.

Keskkonnaminister Rain Epler võttis samuti sõna ja ütles, et kirikutes kehtestatud piirangud on sarnased kaubanduskeskustes kehtestatutega, mida on tema sõnul peetud tänapäeva pühakodadeks. Siiski on kirikus vaimsele tervisele Epleri sõnul kasulikum aega veeta kui kaubanduskeskustes.

Ratase sõnul ei olnud jumalateenistuste keeld isegi arutelu all. "Tänapäeva pühakodade" ehk kaubanduskeskuste sulgemise üle arutati aga küll. Siiski jäid kaubanduskeskused avatuks, kuna nende sulgemisel tuleks piirang rakendada kogu riigis, mis välistaks maakondlikud piiriületused ostlemise eesmärgil. Need võinuks viiruse levikule kaasa aidata.

