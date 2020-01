VIDEO | Ministrid ja president arutasid Iraani öist raketirünnakut Iraagis. Ratas: praegu jäävad Eesti sõdurid paigale

Iraan tulistas täna öösel rakette Iraagis asuvate sõjaväebaaside pihta, kus asuvad USA ja koalitsioonijõud, sealhulgas ühes neist ka Eesti kaitseväelased, kes rünnaku ajal baasis ei viibinud.

Peaminister ütles, et praegu jäävad seitse Eesti kaitseväelast missioonikohta. Kui USA-Iraani konflikt peaks teravnema ja lahingud puhkema, siis tuleb Eesti sõdurite juurde saatmist konsulteerida USA, Taani ja teiste liitlastega.

Kaitseminister ütles pärast tänast kohtumist, et praegu ei ole mingeid märke sellest, meie kaitseväelasi peaks kriisipiirkonda juurde saatma. "Ma meenutan, et need mehed, kes meil seal on, on instruktorid. Kui lahingud ka intensiivistuvad, siis nende roll ei ole aktiivne," sõnas Luik.

Minister lisas, et Eesti kaitseväelased, kes rünnaku ajal baasis ei viibinud, on nüüd seal tagasi, sest ümbruskonnas on kõik rahulik. "Loodame, et see jääbki nii. Oleme nendega pidevas kontaktis ja otsustame tänase päeva jooksul, mis on järgmised sammud," ütles Luik.

Ministrid ütlesid pärast kohtumist, et praegu on lootus, et USA-Iraani konflikt vaibub, mitte ei teravne.

"Oleme loomulikult mures. Meie soov on, et see olukord nii kiiresti kui võimalik deeskaleeruks. Kindlasti mõistame hukka Iraani ballistiliste rakettide tulistamise ja oleme solidaarsed koos oma liitlaste ja sõduritega," sõnas Ratas.

Iraan lubas järgmisena rünnata USA-s