VIDEO | Millal selgub, kuna saab kinno, teatrisse ja spordivõistlust vaatama? Kultuuriministeeriumi kantsler avab veidi kaarte

Näiteks kinoketid on hetkel murelikud. Kultuuriminister Tõnis Lukas viskas mõne aja eest isegi õhku, et lootust sinna (ja ka teatritesse) saada on alles sügisel. Samal ajal on kinod teinud juba palju ettevalmistusi, et oleks võimalik järgida 2+2 reegleid.

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits sõnab, et küsimus on arutlusel. Ta viitab ka, et kaalutakse sedagi, kas lubada näiteks autokinod ja drive-in kontserdid.

Sits räägib, et ideed on laual ja kaasatud ka terviseamet ja teised eksperdid, seejärel jõuab see valitsuse lauale, kes teeb lõpliku otsuse.

Viite peale, et Lukas rääkis alles sügisest, kostab Sits, et minister märkis ka seda, et otsused tehakse maikuu jooksul. Arutlusel on seegi, et suve teises pooles oleks teatritel võimalik anda vabaõhuetendusi ja kas mingid festivalid võivad ikka toimuda.

Praegu on alles 6. mai, "otsused maikuu jooksul" on kultuuriinimestele väga pikk aeg. Millal täpsemalt? Sits täpsustab, et ilmselt võtab valitsus küsimused tihedalt arutluse alla nädala või kahe jooksul.

Mis puutub spordivõistlustesse ja ennekõike jalgpalliliigasse, siis Sitsi sõnutsi arutab valitsuskabinet juba homme, kuidas võistlused korraldud on, sealhulgas sedagi, kas pealtvaatajatega või ilma. Kas ja mis kujul pealtvaatajad lubada, selle puhul vaadatakse ka teiste riikide praktikat.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!