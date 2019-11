VIDEO | Miks on sotsid pildilt kadunud? Saar: mõne teisega võrreldes eelistame konstruktiivset tegevust

Saar tõdes, et viimasel ajal pole sotsiaaldemokraatidele osaks saanud kuigi suur avalik tähelepanu, kuid arvestades, et poliitikas kipuvad tähelepanu saama pigem negatiivsed uudised, ei ole see tema meelest üldse halb asi.

"Sotsiaaldemokraatidel on kombeks tegeleda konstruktiivselt asjadega, mitte tekitada niivõrd negatiivseid asju. Selle võrra võib öelda ka, et tähelpanu on meil olnud vähem kui mõnel teisel erakonnal," lisas ta.

Täna hommikul avaldatud erakondade reitingute järgi on sotsiaaldemokraatide toetus 7,5 protsenti. Madalast toetuses kõneldes väljendas Saar seisukohta, et kõrge toetus on ennekõike oluline vastu valimisi ning selle nimel peab erakond vaeva nägema.

Kas reitingu parandamisel võib abi olla täna sotsidega liitunud Raimond Kaljulaidisit? "Ma arvan, et iga sotsiaaldemokraadist aktiivne liige saab sellele kaasa aidata. Raimond kindlasti on väga aktiivne ja kogenud poliitik, kes kindlasti aitab kaasa sellele, et sotsiaaldemokraadid teeksid parema tulemuse kõigil järgmistel valimistel."