VIDEO | Miks ei lase Reidi tee foorid autosid läbi ühtlases voolus?

Ühtlasi rõhutas abilinnapea, et kui kesklinnas on liiklus ristmikel korraldatud fooridega, siis tuleb sujuva liikluse tagamiseks ning ristmike nii-öelda kinnisõitmise vältimiseks pidevat liiklusvoogu jaotada. „Pirita tee liiklusvoo jaotamine fooridega Russalka ristmikul on viimane koht enne linna suundumist ning samas on see ka esimene koht, kus ristuvad kaks suuremat liiklusvoogu – Pirita tee ja Narva maantee omad,“ sõnas Klandorf.

„Pirita tee kahe sõiduraja liiklus jaguneb seejärel neljale sõidurajale ehk kaks Reidi teele ja kaks Narva maanteele. Ilmselgelt on Reidi tee mõju positiivne läbilaskvusele, kuid täpsete andmete ja hinnangute tegemiseks on vähem kui nädal peale tee avamist ka ilmselgelt liiga vara," lisas abilinnapea.