VIDEO | Miks anda teistele, kui endal võib maskidest puudu olla? Jüri Ratas: liitlasi tuleb aidata ja seis isikukaitsevahenditega Eestis on gramm parem kui varem

Eile riigikogu infotunnis ja varasemalt ka meedias ja sotsiaalmeedias viidatud vastuolu kohta, kus ühest suust kurdetakse vahendite nappust ja teisest jagatakse liitlastele neid abiks, vastas Ratas, et tuleb arvestada Eesti rolli rahvusvahelises kogukonnas.

"Loomulikult tuleb kriitilised vajadused katta," selgitas Ratas, kuid lisas, et palve tuli konkreetselt kahelt NATO liikmesriigilt ja Eestil oli võimalus sõpru toetada. Eesti pole ainus, vaid toetavad ka teised riigid.

Ratas selgitas, et seis isikukaitsevahenditega on gramm parem kui varem ning talle on ka kinnitatud, et isikukaitsevahendite varud on lähinädalateks Eestis olemas. Kui keegi peaks tulevikus Eestilt abi paluma, on peaministri sõnul meie riik valmis seda ka andma.

