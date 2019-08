VIDEO | Mihhail Lotman: Reformierakond tulistab Ratase umbusaldamisega endale jalga. Täiesti mõttetu ettevõtmine

Lotman tuletab meelde, et Mart ja Martin Helme tahtsid kangutada PPA juhti Elmar Vaherit oma toolilt, kuid see ei õnnestunud. Mispeale Reformierakond ja sotsid algatasid peaministri umbusaldamise.

"Mida siin kuuleme? Miks ei ole linnahalli ehitatud? Kuidas eelarvega on, kuidas kaitsekulutused ja nii edasi," viitab ta. "Meil on erakorraline istung - maja põleb, laev upub - selgus aga, et linnahalli pole ehitatud, kuidas edasi saame elada," võrdleb ta sarkastiliselt.

Ta ütleb, et on kriitiline Helmede ja EKRE suhtes, samuti Keskerakonna. "Ma võib-olla olen koalitsioonis kõige Reformi-sõbralikum inimene, aga tunnen, et nad tulistavad praegu endale jalga. Täiesti mõttetu ettevõtmine."

Ta ütleb, et kogu seda tänast üritust ka nii suurejooneliselt korraldatakse - vaid vaenlane võiks seda soovitada. Veel paari päeva eest kaalus Lotman, et istungile ei tule, kuid siis luges umbusaldusavalduse teksti ja leidis, et see on nii kunstlik, et ta tuleb ikka kohale ja hääletab selle vastu.