VIDEO | Mihhail Kõlvart: ühistranspordiga on praegu suhteliselt ohutu sõita

"Ühistranspordi küsimus tekkis juba sellest hetkest, kui kehtestati eriolukord. Nii siis kui ka praegu on mul sama vastus - just sellepärast, et me ei soovi, et bussides oleks rohkem inimesi, töötavad bussid edaspidi tavagraafiku järgi," ütles linnapea.

Kõlvarti sõnul on eriolukorras ühistranspordi kasutajate arv 70% võrra vähenenud. Kuivõrd bussid sõidavad tavagraafiku alusel, siis ei ole nendes korraga ka liiga palju rahvast. "Kuna me ka väga aktiivselt desinfitseerime busse ja oleme rakendanud kaitsemeetmeid, siis ma arvan, et bussidega on praegu suhteliselt ohutu sõita," ütles ta.

Kõlvart saatis peaminister Jüri Ratasele kirja, milles rõhutas Tallinna kogemuse põhjal täiendavate meetmete vajadust. "Meie analüüs näitas, et alkoholimüügi piirang ei olnud väga efektiivne ja samas nõudis selle kontrollimine palju haldusressurssi. Nüüd on vastu võetud otsus, et peale kella 22 lihtsalt pannakse need asutused kinni, mis minu arvates on õige," ütles Kõlvart. Lisaks soovitas ta piirata avalikus ruumis kogunemisi. See piirang on nüüd samuti vastu võetud.

"Peame olema valmis selleks, et mingi hetk tekib vajadus kehtestada ka liikumispiirang. See on järgmine samm," tõdes linnapea.

Munitsipaalpolitseile rohkem volitusi

Kõlvart juhtis peaministri tähelepanu ka küsimusele, kuidas tagada, et inimesed eriolukorra reeglitest kinni peaksid. Tema sõnul võiks selle üle valvata munitsipaalpolitsei, kellel on selleks aga tarvis rohkem volitusi.