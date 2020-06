VIDEO | Mihhail Kõlvart reformib Tallinna: mõned inimesed kaotavad töö, eelkõige juhid

"Linnasüsteem ei ole ainult struktuur, see on ka protsess," ütleb Mihhail Kõlvart. Ta ei soovi hinnata, kas reformid Tallinnas on kriitika tema ameti eelkäijate aadressil, kuid linnastruktuur vajab Kõlvarti sõnul kaasajastamist. "Igale perioodile vastab visioon, aga ka struktuur," lisab ta.

See tähendab, et mõned inimesed kaotavad ka töö. Kui paljud, seda Kõlvart ei täpsusta, kuid eelkõige saab olema tegemist juhtivatel ametikohtadel olevate Tallinna ametnikega. Mõni amet kaob, kuid seniste töötajate asemele on plaanis tuua ka uusi inimesi. "Kompetentsi tuleb ka juurde tuua. Uusi mõtteid, visioone, inimesi," räägib Kõlvart.

Ta ütleb, et on kõikide linnajuhtidega juba oma reformikavast rääkinud ja ka neile on selge, et muutused tähendavad seda ka linna personalis.

Kõlvart ühegi ametist ilma jääva juhi nime meedia vahendusel ei soovi veel välja öelda. Esimesed uudised tulevad ta sõnul suve lõpus ning suur linnareform on plaanis lõpuni viia aasta lõpuks.