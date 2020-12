VIDEO | Mihhail Kõlvart koroonapiirangutest: me kõik kannatame, aga selle nimel, et mõne aja pärast saaks tavalist elu elada

Vastu jõulupühi ehk eile hommikul üllatas paljusid eestimaalasi valitsuse teade, et esmaspäevast rakenduvad Harjumaal piirangud, mis sarnased Ida-Virumaale.

Täna südapäeval raekoja platsil jõulurahu välja kuulutanud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütleb, et linnajuhtimises on olemas juba kogemus piirangute kommunikatsiooni osas. "Seega meie esimene reaktsioon on, et soovime kõik need sõnastused üle vaadata, teha õiguslikku analüüsi, et saada aru, kus me praegu oleme nende piirangutega."

Ta lisab, et sajaprotsendiliselt on selge see, et praeguses olukorras tuleb meetmeid rakendada, sealhulgas piiranguid. Tema hinnangul peavad need olema üheselt selged kõigi jaoks.

Koroonanäitajad on Tallinnas üpris nukrad. Kõlvart räägib, et seda oli oodata. Sellele viitas juba matemaatika ja statistika, teadlaste hinnangud.

Kõlvart on varasemaltki rõhutanud, et tegutsema pidanuks juba ennetavalt, mitte vaid siis, kui asi väga kehv. "Mõelda perspektiivi peale, lähtuvalt sellest teha otsuseid. Oleme seda rääkinud alates septembrist."

Tema arvates on valitsusel teine loogika - tegutsetakse jooksvalt vastavalt olukorrale, mitte pikemas perspektiivis. "Võiks olla pikem plaan, mitte vaid ühe nädala oma."

Uued piirangud hakkavad kehtima esmaspäeval. See paneb küsimärgi ka aastavahetuseks mõeldud programmi kohale. Ammu oli otsustatud, et suurt pidu Vabaduse väljakul ei tule, küll aga oli asenduseks plaanitud väiksemad ilutulestikud üle linna. Kõlvarti sõnutsi peavad nad veel hindama, kas on võimalik või mitte - hetkeseisuga leitakse linna tasandil, et ikkagi võiks üritused toimuda.

Kõlvart märgib, et jõuluaja ja aastavahetuse paiku on meil võimalik rõõmu tunda ja lähedastega aega veeta. Kõige taustal soovitab ta mõelda suurema eesmärgi peale. "Piirangud on mõeldud selleks, et olukorda parandada. Me kõik kannatame, aga selle nimel, et me mõne aja pärast saaksime tavalist elu elada ja kõikvõimalikke rõõme nautida."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!