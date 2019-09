VIDEO | Mihhail Kõlvart avaldab, missuguse sõnumiga kavatseb Keskerakond tagasi võita pettunud vene valijate hääled

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 13

Eile Delfi otsesaates üles astunud Tallinna linnapeal Mihhail Kõlvartil on valmis sõnum nendele vene valijatele, kes on pettunud EKRE koalitsiooni võtmise pärast. Vaata, missugune see on.