VIDEO | Mida arvab Martin Helme eile Kapitooliumis toimunud veristest rahutustest?

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ei nõustunud EKRE esimees rahandusminister Martin Helme otsesõnu peaministri öelduga, et eilne mäss oli otsene rünnak demokraatia vastu, vaid ütles, et ei nõustu sellega, et poliitikat tehakse vägivaldselt või tänavatel.

Ta rääkis eilset rahutust kommenteerides peaasjalikult sellest, et ajakirjandus ei ole USA ühiskondlikke lahkhelisid aasta jooksul samaväärselt kajastanud. "Kui suvi otsa on meedia põhimõtteliselt öelnud, et vägivald on okei (Helme pidas silmas suvel USA-s toimunud Black Lives Matter rahutusi - toim.), aga siis kui tuleb järgmine vägivallaepisood teise poliitilise kaldega, siis kas tõesti ei tunta, et varem on midagi valesti öeldud, tehtud ja arvatud?" ütles minister.

Helme ei taganenud ka varem välja öeldud kahtlustest USA valimistulemuste usaldusväärsuse kohta. Küsimusele, kas tema arvates olid tulemused võltsitud või mitte, vastas Helme, et USA-s on mitu senaatorit ja alamkoja saadikut väitnud, et valimisseadust ja -reegleid on rikutud. "Nende võltsingute lahendamiseks on USA seadustes olemas mehhanismid, mida eile kongressis ka rakendati," lisas ta.

Pärast Helmet võttis jutujärje kohe üle peaminister Jüri Ratas, kes pidas vajalikuks kinnitada, et USA valimistulemused on selged ja protestid maha surutud - väited võltsingutest ei vasta tõele.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kutsus eilsete sündmuste valguses riigikogu EKRE saadikutest koosnevat Donald Trumpi toetusrühma laiali saatma. Helme soovitas pressikonverentsil Mihkelsonil hommikune konjakijoomine lõpetada ja sõnas, et ei näe toetusrühma laialisaatmiseks mingit vajadust, see seisvat tema sõnul laiemalt trumpismi eest, mis on suurem kui üks inimene.

"Ma olen Trumpi poliitilise maailmavaate ja poliitilise tegevuse suur fänn. Selles ei ole kahtlust ja ma ei näe põhjust seda kuidagi tagasi ajada," märkis Helme.

USA presidendi Donald Trumpi toetajad tungisid eile õhtul läbi politseiaheliku Kapitooliumisse, et hoida ära Joe Bideni valimisvõidu kinnitamine. USA kongressi mõlemad kojad pidid oma töö peatama ja rahvasaadikud evakueeriti, samal ajal kui protestijate jõuk tormas tunde mööda hoonet ringi. Mässu käigus hukkus vähemalt neli inimest ja mitukümmend sai vigastada. Kui protestijad olid hoonest ära aetud, jätkas kongress tööd ja valimistulemused kinnitati.