VIDEO | Merike Jürilo suukorvistamisest: mulle öeldi selgelt, et proua Jürilo, Vabariigi valitsuse korraldused on täitmiseks!

"Siin palju erinevaid detaile, näiteks maskid, testid," arutleb ta, mis talle ette heideti.

Lõplikult sai talle alles eile selgeks, et ta ametis jätkata ei saa. "Küll olin ma ministrile (Tanel Kiik - toim) varem lubanud, et kui lahkun, siis omal soovil."

Viimastel päevadel on meedias palju juttu, et terviseamet on valitsuse otsusel kasutusele võtnud koroonaviiruse antikehade testid viisil, milleks need pole ette nähtud. Jutt käib valitsuserakonna Isamaa suurtoetajast ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tarvi Olbrei ja Alari Aho poolt mai alguses riigile kingitud 50 000 antikehade kiirtestist. Osa neist rakendatakse Tallinna sadamas ning lennujaamas.

"Kiirtestide teemal võiks varsti doktoritöö kirjutada," sõnab ta sarkastiliselt. "Arutult ja ebamõistlikult palju on läinud terviseameti aega ja ressurssi millegi peale, mis rahva tervise ja elu kaitseks pole hädavajalik."

Ta tunnistab ka, et viimati valitsusega kohtudes üritas ta argumenteerida, miks need mõistlikud pole, ent teda ei kuulatud. "Mulle öeldi selgelt - proua Jürilo, Vabariigi valitsuse korraldused on täitmiseks."

Jürilo märgib, et lahkub selleks, et anda meeskonnale töörahu. "Selliste kaudsete rünnakute tingimuses läheb liiga palju energiat ning aega nende rünnakutega tegelemiseks, ei saa keskenduda asutuse juhtimisele ja inimeste hoidmisele."

Tanel Kiik sõnas tänasel pressikonverentsil, et ebakõlasid Jüriloga polnud mitte paar, vaid tunduvalt enam. Delfi küsimuse peale, mis need konkreetselt oli, vastas ta, et räägib teadlikult umbmääraselt. "Pole mõtet kõiki diskussioone ühekaupa avada."