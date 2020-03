VIDEO | Martin Kadai: kas antakse soovitus või käsk, sõltub sellest, kuidas inimesed käituvad

"Isolatsiooninõuded tuleb kindlasti üle vaadata homme, kui viroloogiakomisjon esitab valitsusele nende poolt ennustatava haigestumuse prognoosi. See on sisend selleks, millised isolatsiooniabinõud on täna jätkuvalt vajalikud ning kas ja kuidas neid tuleks karmistada või vastupidi," ütles Kadai.

Euroopa riigid on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendanud erinevaid meetmeid. Näiteks Saksamaal pole enam suuremad inimeste kogunemised lubatud, koos tohib käia vaid kahekesi või koos perega.

"Kui vaatame täna teisi riike, siis selge on see, et kui haigus on kontrolli alt väljunud, siis on seda väga raske uuesti kontrolli alla saada. Pigem peaks riik täna vaatama ennetavaid isolatsiooniabinõusid," sõnas Kadai Eesti kohta.

Ta lisas, et seni on koroonaviirusesse haigestumine kontrolli all, aga vaadates teiste riikide kogemusi, siis tuleb plahvatuslik levik kiiresti ja ootamatult.

Homme arutab valitsus uuest prognoosist lähtuvalt ka seda, kas täiendavalt tuleks sulgeda näiteks kaubanduskeskused ja teised asutused, mis veel uksed lahti hoiavad. "Kindlasti see, kas asju peab andma soovituse või käsuna, sõltub sellest, kuidas inimesed ise käituvad ja milline on nende hoiak," ütles Kadai.

"Täna ei ole aktsepteeritav, et inimesed kogunevad kaubanduskeskustes või ka õues gruppides. Igasugune kontakt, kus osaleb palju inimesi, on kõrgendatud risk nakkuse levikuks ja laialdaseks levikuks," lisas ta.

Kadai rõhutas, et otsused, kas rakendatakse lisaks mingeid piiranguid, teeb valitsus.

