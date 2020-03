VIDEO | Martin Kadai: edaspidi tuleb kiirabi vaid siis, kui inimene on riskirühmas ja talle on näidustatud koroonaproov

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et koroona üks valusamaid murekohti on proovide võtmine. Terviseamet möönis eile, et järjekorrad ulatuvad sadade inimesteni ja kiirabibrigaadid, kes proove võtavad, on tohutult üle koormatud. Näiteks Tallinnas on neid brigaade kolm, kes ei jõua füüsiliselt võtta kõigi isegi piisava kahtlusega patsientide proove, sest iga väljasõit tähendab erivahendite, maskide, kinnaste jms vahetamist.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles täna, et kuna brigaadid on niivõrd ülekoormatud, on amet teinud otsuse, et senisel moel proove enam ei võeta. "Edaspidi on oluline ressursisäästlik lahendus, et me keskendume ainult raskematele haigusjuhtidele. Inimesed, kes ootavad täna oma proovivõtu järjekorras teenindatakse lõpuni, aga edaspidi tuleb kiirabi vaid siis, kui inimene kuulub riskirühma ja talle on näidustatud proovi võtmine," sõnas Kadai.

Saaremaal on nakatumiskolde tõttu proovivõtmiseks püsti pandud nn drive-in, kus on võimalik teenindada palju rohkem piisava viirusekahtlusega patsiente. Kas selliseid proovivõtu punkte on plaanis ka mandrile rajada?