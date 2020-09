VIDEO | Martin Herem: kaitseväe juhatajal on õigus otsustada, millised on meie sõjalised võimed

Riigieelarve arutelus on viimasel ajal suurt tähelepanu pälvinud kaitsekulutused ja nende võimalik vähenemine SKP languse tõttu. Rahandusminister Martin Helme (EKRE) tuli välja plaaniga, et kaitseministeerium kärbiks oma eelarvest 50 miljonit eurot ja teiselt poolt võtaks riik 300 miljonit eurot laenu, mille eest soetataks rannakaitse raketikompleks ja riik-riigiga tehingu raames Iisraelilt keskmaa õhutõrjesüsteem.

Kaitseväe juhataja, kindralmajor Martin Herem ütles täna Delfile antud intervjuus, et ei soovi Helme ettepanekule hinnangut anda. “Ma arvan, et las nad kõigepealt otsustavad ära, sest siin on olnud väga palju arvamusi, kuulujutte ja oletusi. Ma ootaks ära, kui need otsused ära tehakse ja selguvad ka detailid nende otsuste sees. Siis võib öelda, mida mina sellest arvan.”

Herem rõhutas siiski, et kaitseväe juhataja asi ei ole kommenteerida, mida valitsus otsustab rahanduse osas, küll aga on tal õigus otsustada, millised on meie sõjalised võimed.

Küsimusele, kas praegu ei rikuta mitte põhimõtet, et kaitseinvesteeringuid tehakse laia ringi otsusena, kui poliitik ütleb, kellelt ja mida konkreetselt osta tuleks, vastas Herem, et tegemist on praegu vaid arvamusega.

“Otsus on see, mida viiakse täide. Ja praegu mingisugust otsust ei ole. Ma arvan jätkuvalt, et selle osas, millised relvasüsteemid ja milline kaitsevõime on Eestis, on kõige parem ekspertiis täna tegevteenistuses kas siis kaitseväe peastaabis või rakendusuuringute keskuses. Ja sealt peaks tulema kaitseväe juhatajale see kõige parem nõuanne, mille põhjal tema siis otsustab teha ettepanekuid asjade hankimiseks,” selgitas Herem.

Siinkohal on tekkinud vastuolu, kus ühele poole on jäänud EKRE poliitikud ja teisele kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja Martin Herem.

Helme läks koguni nii kaugele, et ütles pühapäevases Tre Raadio saates “Räägime asjast”, et tema “silmis on selle viimase nädala jooksul tekkinud väga-väga tõsine küsimärk kaitseväe juhataja pädevuses, kes väidab täiesti rahulikult, et Eesti ei vaja oma õhutõrjet, keskmaa õhutõrjet”.