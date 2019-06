VIDEO | Martin Helme: teadus saab ühe protsendi siis, kui raha hakkab puu otsas kasvama

Kuigi esialgne kokkulepe oli eile rahandusminister Martin Helmega vestelda Delfi stuudios saates "10 minutit", siis kahjuks tühistas Helme kokkuleppe tund enne võtet. Põhjuseks Mart Helme umbusaldushääletus riigikogus. Niisiis läks mägi Muhhamedi juurde. Leidsime rahandusministri riigikogu puhvetist ja küsisime ka riigikogus arutlusel olnud alkoholiaktsiisi muudatuste kohta.

Kui palju on alkoholiaktsiisi langetusega planeeritud riigieelarvesse tulu, Martin Helme konkreetselt öelda ei saanud. Ta sõnul on rahandusministeeriumis tehtud mitmed arvutused eri stsenaariumitega. Kõige negatiivsem neist prognoosib tehtud muudatustega Eestile rahalist kahju nelikümmend miljonit, kõige positiivsem aga kuuskümmend miljonit eurot. "Aga need on äärmused," ütles Helme, et kõige tõenäolisem on tulude laekumisega jõuda nulli. "Lootus on, et laekumised on paremad. On prognoositud, et alalaekumine on [sellel aastal] kümme-kaksteist miljonit ja järgnevatel aastatel kolm-neli miljonit plussi," lausus rahandusminister.

Arstide liidu soovitusel alkoholiaktsiisi mitte langetada on Helme sõnul vaid pool tõde. Aktsiisipoliitikal oli ta sõnul negatiivne mõju tarbimisele ning veerand ära joodud alkoholist tuleb Eestisse praegu ta sõnul piiri tagant.