VIDEO | Martin Helme selgitab, miks EKRE võõrtööjõu lubamise osas järeleandmisi tegi

Varasemalt on EKRE olnud selgelt seisukohal, et kõikidele riikidele ei saa piire avada. Opositsioonierakonnad käisid aga välja välistööjõu töölubade pikendamise tänavuse aasta lõpuni, kuid EKRE on selgelt välja öelnud, et lubasid ei tohiks pikendada. “Kui teeme piirid lahti, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa,” lausus siseminister Mart Helme möödunud nädalavahetusel EKRE kongressil.

Täna otsustas valitsus piirid siiski kõigile avada ja Martin Helme sõnul oli EKRE sellega nõus seetõttu, et kokkuleppel oli ka teine, nende jaoks oluline eelnõu. Nimelt EKRE vastutasuks sügisel menetlusse toodava eelnõu, millega karmistatakse üliõpilaste saabumist ja nende pere asumist Eestisse. Samuti lühendatakse sellega hooajatööliste Eestis viibimise pikkus 9 kuu pealt kuuele. Samuti kehtestatakse neile vastava eriala keskmise palga maksmise nõue.

