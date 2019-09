VIDEO | Martin Helme pärast südaööni veninud eelarvearutelu: meil on lootust poliitiliste lubaduste täitmiseks

Veidi enne südaööd lõppenud arutelu järel ütles rahandusminister Martin Helme, et kui eelmisel nädalal jõuti tasakaalueesmärgini, siis nüüd on tegeletud sellega, et leida eelarves lisaruumi poliitiliste lubaduste täitmiseks.

"Selle raha leidmine või nende kokkuhoiu- ja uute tulukohtade leidmine on võtnud kaua aega. Meil on lõppkokkuvõttes lootust, et me saame lisaks sellele, et me oleme rõõmsalt tasakaalupunkti poole liikumas, ära teha ka selliseid asju, mis on meie poliitilised prioriteedid," selgitas Helme.

Rahandusministri sõnul on eelarves palju lahtiseid kohti. "Praegu toimuvad poliitilised arutelud, kas või kuidas meil on võimalik ära täita mõningad valitsuse tööplaanis olevad poliitilised lubadused."

Helme kinnitas, et praegu liigutakse tempos, mis võimaldab eelarve järgmisel kolmapäeval riigikogule üle anda.

Riigieelarve eelnõu koostamisel tugineb valitsus rahandusministeeriumi majandusprognoosile ja kevadel vastu võetud järgmise nelja aasta eelarvestrateegiale. Eelarvestrateegia eesmärk on planeerida tegevusi ja raha pikemaajaliselt, pidades silmas valitsuse prioriteete, tulevikuprognoose ja üleilmseid trende.

Riigieelarves selguvad järgmise aasta konkreetsed kulud ja tulud, sealhulgas näiteks eri valdkondade lõplikud palgafondid.

Valitsus peab esitama riigieelarve eelnõu riigikogule hiljemalt kolm kuud enne uue eelarveaasta algust ehk septembri lõpuks.