VIDEO | Martin Helme: nädala jooksul oli sõelal kuus inimest. Mõni hääletas volikogus Epleri vastu, kuna nägid ise end sel ametil

Helme selgitas Delfile, et mõni Epleri vastu hääletanud volikogulane oli selline, kes oleks ise end keskkonnaministri positsioonil näinud.

Volikogus käis Epleri kandidaadiks kinnitamise tõttu ka laiemalt arutelu keskkonnateemadel, "Meil on võib-olla ekslik ettekujutus sellest, et keskkonnaminister on metsaminister. See on üks tema valdkondi," ütles Helme, et on ka muid teemasid keskkonnaministri vastutusalas.

Mida ütleb Martin Helme Eesti Metsa Abiks aktivistidele, kes Epleri kandidatuuriga sugugi rahul ei ole, vaata juba videost!